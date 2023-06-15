Служба безпеки України затримала двох колаборантів, які працювали в херсонській тюрмі, де росіяни утримували викрадених жителів Херсонщини.

Про це йдеться на сайті СБУ.

До окупації зловмисники працювали на меблевому комбінаті у Херсоні. Після захоплення місті загарбниками зловмисники погодилися співпрацювати з росіянами й стали «‎молодшими інспекторами»‎ «‎Північної виправної колонії №90»‎.

У цій тюрмі окупанти утримували, зокрема, учасників руху опору в регіоні. Колаборанти охороняли тюремні камери, в яких утримували потерпілих.

Під час звільнення Херсона зловмисники виїхали до сусіднього селища, де спробували переховуватись від правосуддя. Один із них опісля переїхав до батьків у Южноукраїнськ на Миколаївщину і звідти мобілізувався до однієї з військових частин Національної гвардії України.

Під час проведення обшуків у затриманих виявили «‎посвідчення»‎ окупаційного органу РФ і фінансові «‎відомості»‎ про отримання «‎зарплати»‎ в російських рублях.

Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою. Затриманим загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила у Херсоні колаборанта, який добровільно допомагав рашистам ув’язнювати та катувати учасників руху опору.