Служба безпеки України викрила ще одного колаборанта у звільненому Херсоні. На початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник добровільно допомагав рашистам ув’язнювати та катувати учасників руху опору.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що поплічником ворога виявився проросійськи налаштований місцевий житель. Під час тимчасової окупації міста він звернувся до створеного агресором «‎центру зайнятості»‎.

Там чоловікові запропонували «посаду молодшого інспектора відділу охорони» у захопленій на той час «виправній колонії № 90», яку загарбники використовували для ув’язнення місцевих жителів.

Зловмисник погодився на «пропозицію» і добровільно написав «заяву» на вступ до окупаційного органу.

Слідство встановило, що колаборант особисто брав участь в обшуках і допитах українських громадян. Під час тортур з потерпілих «вибивали» згоду на співпрацю з окупантами.

Після звільнення Херсона ворожий поплічник намагався «відсидітися» вдома і таким чином сподівався уникнути покарання. Однак, співробітники СБУ встановили місцеперебування фігуранта і затримали його.

Під час обшуків за адресою проживання затриманого виявлено «посвідчення» колишнього окупаційного органу та формений одяг російського зразка.

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України ідентифікувала трьох російських військових, які облаштували катівню та знущались там над мирними жителями під час окупації Миколаївщини.