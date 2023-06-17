Для того, щоб урятувати овочі від підтоплення водами річки Південний Буг, які розлилися внаслідок підриву дамби Каховського водосховища, фермер на Миколаївщині насипав земляний вал уздовж річки і не пустив воду на поля.

Про це йдеться у відео на каналі агронома Віктора Свідерського у ТікТок та сторінці в Instagram.

«Ви бачите, який вал зробив, – показує на відео агроном земляну споруду висотою понад метр. – Там далі йде Буг. І Буг дійшов майже поверх цього валу. По деяких місцях переливався, і хлопці з лопатами, трактор, зразу нагортали, підкидували [землю]. Тут все повністю стояла вода, на поле вода не зайшла. До кавунчика не дістала, там далі морква йде, огірки. Вода не дійшла. Фермер боровся двоє суток, каже, потім сутки відсипався».

Агроном закликав боротися до останнього й на жодну секунду не здаватися.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська у ніч проти 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Через це у Херсонській області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць.