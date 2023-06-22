Президент України Володимир Зеленський підписав закон про встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України.

Про це повідомляється в Telegram президента.

Верховна рада ухвалила цей закон у червні 2022 року. Закон перебував на підписі президента більше року.

«Вважаю закон правильним», - написав Зеленський.

Він повідомив, що текст закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі норми закону вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.

Нагадаємо, раніше у соцмережах поширився флешмоб #ЧасПідписатиКнижковийЗакон із закликом до президента Володимира Зеленського надати чинності законопроєкту про заборону російського книжкового імпорту, який парламент ухвалив рік тому, 19 червня.