Президент України Володимир Зеленський підписав закон про встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України.
Про це повідомляється в Telegram президента.
Верховна рада ухвалила цей закон у червні 2022 року. Закон перебував на підписі президента більше року.
«Вважаю закон правильним», - написав Зеленський.
Він повідомив, що текст закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі норми закону вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.
Нагадаємо, раніше у соцмережах поширився флешмоб #ЧасПідписатиКнижковийЗакон із закликом до президента Володимира Зеленського надати чинності законопроєкту про заборону російського книжкового імпорту, який парламент ухвалив рік тому, 19 червня.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України.
Про це повідомляється в Telegram президента.
Верховна рада ухвалила цей закон у червні 2022 року. Закон перебував на підписі президента більше року.
«Вважаю закон правильним», - написав Зеленський.
Він повідомив, що текст закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі норми закону вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.
Нагадаємо, раніше у соцмережах поширився флешмоб #ЧасПідписатиКнижковийЗакон із закликом до президента Володимира Зеленського надати чинності законопроєкту про заборону російського книжкового імпорту, який парламент ухвалив рік тому, 19 червня.