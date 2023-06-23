У п’ятницю, 23 червня, набув чинності 11-ий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це повідомило естонське міністерство закордонних справ.

— Ми не закінчили. Ми не зупинимось. Ми продовжуватимемо підвищувати вартість війни для агресора, поки Україна не переможе у війні, а Росія з її керівництвом не відповість за свої дії, — йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією The Guardian, діятиме експортний бан щодо третіх країн, які допомагають Кремлю обходити обмежувальні заходи. Зокрема, мають усунути можливість використання танкерів інших країн для транспортування російської сирої нафти в порти ЄС. Імпортери виробів із заліза та сталі також зіткнуться з жорсткішими обмеженнями на сировину, яка була оброблена в третіх країнах, щоб довести, що вона не походить з Росії.

Новий інструмент боротьби з обходом санкцій дозволить ЄС «обмежити продаж, постачання, передачу або експорт визначених санкційних товарів і технологій до певних третіх країн».

Санкційний список збільшився на 87 нових організацій, які безпосередньо підтримують військову кампанію Росії в Україні, з обмеженнями на експорт передових технологій до країн, які тепер включають Китай, Узбекистан, Об’єднані Арабські Емірати, Сирію та Вірменію.

— Сьогоднішній пакет посилює наш тиск на Росію та військову машину Путіна. Подолаючи обхід санкцій, ми максимізуємо тиск на Росію, позбавляючи її ресурсів, які їй так необхідні для продовження незаконної війну проти України, — заявив топдипломат ЄС Жозеп Боррель.

Нагадаємо, що посли Європейського Союзу у середу, 21 червня, нарешті погодили 11-й пакет санкцій проти Росії, над яким працювали протягом останніх декількох місяців.