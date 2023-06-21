Посли Європейського Союзу у середу, 21 червня, нарешті погодили 11-й пакет санкцій проти Росії, над яким працювали протягом останніх декількох місяців.

Про це у Твіттері повідомляє Шведське головування у Раді ЄС.

— Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій, – йдеться в повідомленні Шведського головування.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив про погодження нового пакету санкцій та уточнив, що частину санкційних кроків пропонувала група міжнародна робоча група незалежних експертів з питань санкцій щодо Росії – санкційна група Єрмака-Макфола.

Як повідомлялося, Україна наполягала на прискоренні процесу ухвалення 11-го пакета санкцій ЄС, а також застосуванні руйнівних санкцій проти російського військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, раніше уряд Японії оголосив про новий пакет санкцій проти Росії. До нього увійшли 17 людей та 78 компаній із РФ, а також 7 громадян України, які сприяють росіянам в окупації.

ʼТакож Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти понад 200 російських та білоруських компаній, серед яких багато ремонтних заводів.

Перед тим Велика Британія ввела санкції проти 86 фізичних осіб та компаній РФ. Санкції, зокрема, введено щодо компаній, що пов’язані з розкраданням українського зерна, а також причетних до транспортування російських енергоносіїв. Під обмеження також потрапили компанії, пов’язані з підтримкою Росатомом військових зусиль Володимира Путіна.

Перед тим, Швейцарія запровадила санкції проти російської ПВК «Вагнера» та інформагентства РіаФан.