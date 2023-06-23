Депутат від Миколаївського округу Артем Чорноморов зазначив, що після підриву Каховської ГЕС Миколаївська область має значний високоприбутковий потенціал на річці Південний Буг.
Свою думку він висловив в коментарі кореспонденту «Никвести».
Як відомо, річка Південний Буг з’єднує безпосередньо певні частини України з морем.
За словами народного депутата Артем Чорморов, річка Дніпро була одним з основних транспортних каналів. Проте внаслідок підриву Каховської дамби, канал постраждав стосовно водної логістики.
- В деяких моментах річка Дніпро стала не суднохідною, через висихання Каховського водосховища, шлюзова система повністю порушена,- повідомив депутат.
Він відзначив, що попри невелику відстань Миколаївщини до Каховського водосховища, в Олександрівки — певний потенціал в цій сфері.
- Я не кажу за зерновий потенціал, в нас - кар’єри! Давайте, знімемо навантаження з доріг кар’єрів та будемо транспортувати пісок, щебінь баржами, — проінформував депутат.
Згадав нардеп, що про дану альтернативу сповіщав президент України Володимир Зеленський.
- Завдяки цій ініціативі, можна переправляти товар через річку і зняти напругу з доріг. Відстань буде сягати 100-120 кілометрів, — додав Артем Чорноморов.
Нагадаємо, повідомлялося У річках Інгулець та Південний Буг якість води продовжує погіршуватись.
Депутат від Миколаївського округу Артем Чорноморов зазначив, що після підриву Каховської ГЕС Миколаївська область має значний високоприбутковий потенціал на річці Південний Буг.
Свою думку він висловив в коментарі кореспонденту «Никвести».
Як відомо, річка Південний Буг з’єднує безпосередньо певні частини України з морем.
За словами народного депутата Артем Чорморов, річка Дніпро була одним з основних транспортних каналів. Проте внаслідок підриву Каховської дамби, канал постраждав стосовно водної логістики.
- В деяких моментах річка Дніпро стала не суднохідною, через висихання Каховського водосховища, шлюзова система повністю порушена,- повідомив депутат.
Він відзначив, що попри невелику відстань Миколаївщини до Каховського водосховища, в Олександрівки — певний потенціал в цій сфері.
- Я не кажу за зерновий потенціал, в нас - кар’єри! Давайте, знімемо навантаження з доріг кар’єрів та будемо транспортувати пісок, щебінь баржами, — проінформував депутат.
Згадав нардеп, що про дану альтернативу сповіщав президент України Володимир Зеленський.
- Завдяки цій ініціативі, можна переправляти товар через річку і зняти напругу з доріг. Відстань буде сягати 100-120 кілометрів, — додав Артем Чорноморов.
Нагадаємо, повідомлялося У річках Інгулець та Південний Буг якість води продовжує погіршуватись.