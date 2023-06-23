Депутат від Миколаївського округу Артем Чорноморов зазначив, що після підриву Каховської ГЕС Миколаївська область має значний високоприбутковий потенціал на річці Південний Буг.

Свою думку він висловив в коментарі кореспонденту «Никвести».

Як відомо, річка Південний Буг з’єднує безпосередньо певні частини України з морем.

За словами народного депутата Артем Чорморов, річка Дніпро була одним з основних транспортних каналів. Проте внаслідок підриву Каховської дамби, канал постраждав стосовно водної логістики.

- В деяких моментах річка Дніпро стала не суднохідною, через висихання Каховського водосховища, шлюзова система повністю порушена,- повідомив депутат.

Він відзначив, що попри невелику відстань Миколаївщини до Каховського водосховища, в Олександрівки — певний потенціал в цій сфері.

- Я не кажу за зерновий потенціал, в нас - кар’єри! Давайте, знімемо навантаження з доріг кар’єрів та будемо транспортувати пісок, щебінь баржами, — проінформував депутат.

Згадав нардеп, що про дану альтернативу сповіщав президент України Володимир Зеленський.

- Завдяки цій ініціативі, можна переправляти товар через річку і зняти напругу з доріг. Відстань буде сягати 100-120 кілометрів, — додав Артем Чорноморов.

Нагадаємо, повідомлялося У річках Інгулець та Південний Буг якість води продовжує погіршуватись.