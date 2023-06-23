У річках Інгулець та Південний Буг якість води продовжує погіршуватись.

Про це повідомили у Міндовкіллі.

— Держводагентство відзначає динаміку змін якості, яка вказує на тенденцію до погіршення показників якості води у р. Інгулець та р. Південний Буг за хімічними та фізико-хімічними показниками, — йдеться у повідомленні.

Фахівці виявили нехарактерне зростання мінералізації у воді річки Південний Буг в районі села Себине. Це пояснюється можливим впливом вод з лиману. Також зафіксували зростання нітритів, що потенційно пов’язано зі сходження води та змивом забруднень з територій. Крім того, у воді знижується вміст розчиненого кисню, що може стати причиною задухи та заморів риби.

Також вимірювання проб вод Чорного моря показали поетапне підвищення солоності морської води.

Нагадаємо, що Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб перевірив пункти розливу доочищеної воду в Миколаєві. Декілька з них тимчасово закрили через невідповідність води нормативам за мікробіологічними показниками.

Раніше повідомлялося, що Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України буде контролювати якість води, яку до Миколаєва привозять волонтерські організації.