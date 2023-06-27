Народний депутат Артем Чорноморов підняв питання внесення змін до законодавства України, щоб захистити людей, які здають свої паї в оренду недобросовісним фермерам.

Артем Чорноморов повідомив, що підняв питання оренди паїв на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики у вівторок, 27 червня.

За його словами, болючим питанням залишається розмір оплати за користування землею, яку встановлюють орендарі, а не власники паю.

— Саме власники паїв є господарями землі, а фермера — лише користувачі. У нас на Півдні багато фермерів зловживають своїм становищем, на власний розсуд встановлюють форму та розмір оплати за користування паями. Дехто з них виплачує зерном, дехто грошима. Причому площа земельного паю (5 чи 7 гектарів) зовсім не впливає на розмір орендної плати. Вона чомусь фіксована. Зроблю все від мене залежне, щоб виправити цю несправедливість, —розповів народний депутат.

Раніше народний депутат Артем Чорноморов зазначив, що після підриву Каховської ГЕС Миколаївська область має значний високоприбутковий потенціал на річці Південний Буг.