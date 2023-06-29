Депутати Миколаївської міської ради провели рейтингове голосування, на якому обрали 11 кандидатів до складу топонімічної комісії, яка займатиметься питанням перейменування.
Рейтингове голосування було проведене 29 червня.
Раніше було сформовано список з 30 кандидатів, з яких депутати методом голосування обрали усього 11. Так, комісія буде складатися з 15 членів: по два представники міської влади – управління культури та департаменту архітектури, а також 11 істориків, краєзнавців, філологів, громадських діячів.
Представникам міськради не вдалося відібрати усіх кандидатів з першого разу. Під час проведення рейтингового голосування було обрано 10 з 11 майбутніх членів комісії, оскільки останнє місце, з результатом в 13 голосів розділили 4 особи.
Так, комісією було прийняте рішення провести нове голосування, умовний «другий тур», на якому вдалося обрати 1 з 4 кандидатів. Хоча, як зазначив секретар Миколаївської міськради Дмитро Фалько, така ситуація не передбачена положенням про проведення рейтингового голосування.
До списку майбутніх членів комісії увійшли:
— Євген Гуменюк — фахівець зв’язків з громадськістю комунальної установи Миколаївської міськради «Агенція розвитку Миколаєва»;
— Катерина Мірзоян — кандидат мистецтвознавства, старший викладач КНУКіМ;
— Тетяна Губська — провідний науковий співробітник Миколаївського обласного краєзнавчого музею, почесний працівник туризму України;
— Олександр Глущенко — голова ГО «Спортивний комплекс Миколаїв»;
— Юрій Котляр — доктор історичних наук, завідувач кафедри історії ЧНУ ім. Петра Могили;
— Микита Плеханов — голова ГО «Рух свідомих громадян»;
— Роман Бойко — голова правління ГО «Асоціація учасників та інвалідів АТО»;
— Каміла Бугаєнко — громадський діяч;
— Олександр Тригуб — доктор історичних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ЧНУ ім. Петра Могили, голова миколаївської обласної організації «Національна спілка краєзнавців України»;
— Олександр Смирнов — старший викладач кафедри історії Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, член Національної спілки археологів України;
У «другому турі» голосування:
— Інга Хоржевська — директор центральної міської бібліотеки ім. М. Кропивницького
Надалі цей список мають затвердити на сесії Миколаївської міської ради.
Нагадаємо, що Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів - влада планує позбутись в місті від всіх російських назв.
Нагадаємо, що раніше депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.
Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.
Наразі у Миколаєві замінюють таблички зі старими назвами вулиць на нові. Почали із Московської, яка тепер має назву Маріупольська.
Крім того, депутатська комісія з питань законності підтримала пропозицію депутата Миколаївської міської ради Тетяни Домбровської щодо перейменування однієї з вулиць міста на честь загиблого льотчика з Миколаївщини Геннадія Матуляка.
Депутати Миколаївської міської ради провели рейтингове голосування, на якому обрали 11 кандидатів до складу топонімічної комісії, яка займатиметься питанням перейменування.
Рейтингове голосування було проведене 29 червня.
Раніше було сформовано список з 30 кандидатів, з яких депутати методом голосування обрали усього 11. Так, комісія буде складатися з 15 членів: по два представники міської влади – управління культури та департаменту архітектури, а також 11 істориків, краєзнавців, філологів, громадських діячів.
Представникам міськради не вдалося відібрати усіх кандидатів з першого разу. Під час проведення рейтингового голосування було обрано 10 з 11 майбутніх членів комісії, оскільки останнє місце, з результатом в 13 голосів розділили 4 особи.
Так, комісією було прийняте рішення провести нове голосування, умовний «другий тур», на якому вдалося обрати 1 з 4 кандидатів. Хоча, як зазначив секретар Миколаївської міськради Дмитро Фалько, така ситуація не передбачена положенням про проведення рейтингового голосування.
До списку майбутніх членів комісії увійшли:
— Євген Гуменюк — фахівець зв’язків з громадськістю комунальної установи Миколаївської міськради «Агенція розвитку Миколаєва»;
— Катерина Мірзоян — кандидат мистецтвознавства, старший викладач КНУКіМ;
— Тетяна Губська — провідний науковий співробітник Миколаївського обласного краєзнавчого музею, почесний працівник туризму України;
— Олександр Глущенко — голова ГО «Спортивний комплекс Миколаїв»;
— Юрій Котляр — доктор історичних наук, завідувач кафедри історії ЧНУ ім. Петра Могили;
— Микита Плеханов — голова ГО «Рух свідомих громадян»;
— Роман Бойко — голова правління ГО «Асоціація учасників та інвалідів АТО»;
— Каміла Бугаєнко — громадський діяч;
— Олександр Тригуб — доктор історичних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ЧНУ ім. Петра Могили, голова миколаївської обласної організації «Національна спілка краєзнавців України»;
— Олександр Смирнов — старший викладач кафедри історії Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, член Національної спілки археологів України;
У «другому турі» голосування:
— Інга Хоржевська — директор центральної міської бібліотеки ім. М. Кропивницького
Надалі цей список мають затвердити на сесії Миколаївської міської ради.
Нагадаємо, що Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів - влада планує позбутись в місті від всіх російських назв.
Нагадаємо, що раніше депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.
Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.
Наразі у Миколаєві замінюють таблички зі старими назвами вулиць на нові. Почали із Московської, яка тепер має назву Маріупольська.
Крім того, депутатська комісія з питань законності підтримала пропозицію депутата Миколаївської міської ради Тетяни Домбровської щодо перейменування однієї з вулиць міста на честь загиблого льотчика з Миколаївщини Геннадія Матуляка.