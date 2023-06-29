Депутати Миколаївської міської ради провели рейтингове голосування, на якому обрали 11 кандидатів до складу топонімічної комісії, яка займатиметься питанням перейменування.

Рейтингове голосування було проведене 29 червня.

Раніше було сформовано список з 30 кандидатів, з яких депутати методом голосування обрали усього 11. Так, комісія буде складатися з 15 членів: по два представники міської влади – управління культури та департаменту архітектури, а також 11 істориків, краєзнавців, філологів, громадських діячів.

Представникам міськради не вдалося відібрати усіх кандидатів з першого разу. Під час проведення рейтингового голосування було обрано 10 з 11 майбутніх членів комісії, оскільки останнє місце, з результатом в 13 голосів розділили 4 особи.

Так, комісією було прийняте рішення провести нове голосування, умовний «другий тур», на якому вдалося обрати 1 з 4 кандидатів. Хоча, як зазначив секретар Миколаївської міськради Дмитро Фалько, така ситуація не передбачена положенням про проведення рейтингового голосування.

До списку майбутніх членів комісії увійшли:

— Євген Гуменюк — фахівець зв’язків з громадськістю комунальної установи Миколаївської міськради «Агенція розвитку Миколаєва»;

— Катерина Мірзоян — кандидат мистецтвознавства, старший викладач КНУКіМ;

— Тетяна Губська — провідний науковий співробітник Миколаївського обласного краєзнавчого музею, почесний працівник туризму України;

— Олександр Глущенко — голова ГО «Спортивний комплекс Миколаїв»;

— Юрій Котляр — доктор історичних наук, завідувач кафедри історії ЧНУ ім. Петра Могили;

— Микита Плеханов — голова ГО «Рух свідомих громадян»;

— Роман Бойко — голова правління ГО «Асоціація учасників та інвалідів АТО»;

— Каміла Бугаєнко — громадський діяч;

— Олександр Тригуб — доктор історичних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ЧНУ ім. Петра Могили, голова миколаївської обласної організації «Національна спілка краєзнавців України»;

— Олександр Смирнов — старший викладач кафедри історії Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, член Національної спілки археологів України;

У «другому турі» голосування:

— Інга Хоржевська — директор центральної міської бібліотеки ім. М. Кропивницького

Надалі цей список мають затвердити на сесії Миколаївської міської ради.

Нагадаємо, що Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів - влада планує позбутись в місті від всіх російських назв.

Нагадаємо, що раніше депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.

Наразі у Миколаєві замінюють таблички зі старими назвами вулиць на нові. Почали із Московської, яка тепер має назву Маріупольська.

Крім того, депутатська комісія з питань законності підтримала пропозицію депутата Миколаївської міської ради Тетяни Домбровської щодо перейменування однієї з вулиць міста на честь загиблого льотчика з Миколаївщини Геннадія Матуляка.