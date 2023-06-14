У Миколаєві сформовано перелік кандидатів топонімічної комісії. Тепер його мають затвердили депутати міськради.

З 30 людей, які подалися особисто, або запропоновані громадськими організаціями та науковими установами, виберуть 11 кандидатів, розповів «Суспільному» заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров.

Відповідно до «Положення про перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів та інших споруд, розташованих на території міста», комісія буде складатися з 15 членів: по два представники міської влади – управління культури та департаменту архітектури, а також 11 істориків, краєзнавців, філологів, громадських діячів.

За словами Анатолія Петрова, згідно із дорученням міського голови, до кінця червня 2023 року перелік мають затвердити профільні комісії міськради — з питань законності, культури та архітектури.

Не пізніше початку липня 2023 року депутати міської ради мають затвердити склад топонімічної комісії шляхом рейтингового голосування.

Нагадаємо, що Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів - влада планує позбутись в місті від всіх російських назв.

Нагадаємо, що раніше депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.