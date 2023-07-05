Колишній начальник Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч під час затримання

Колишній начальник Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч під час навчань на Кінбурнській косі у 2021 році збирав на користь РФ інформацію стосовно цієї території.

Про це йдеться у матеріалі УП «Агент на прізвисько «Котигорошко»? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді».

Як відомо, у червні 2021 року за керівництва Олега Кулініча були проведені навчання управління СБУ на території Херсонської та Миколаївської областей.

— Генічеськ, Чонгар, Чаплинка, Каланчак і праворуч – Олешки, Олешківський район, Кінбурнська коса. На всі ці населені пункти були розписані групи, приїздили співробітники центрального апарату, було багато груп, і у кожного була своя зона відповідальності, – розповідає колишній підлеглий Олега Кулініча.

За його словами, тоді була команда відпрацювати всі приватні підприємства, бази відпочинку, санаторні курорти. Зокрема, як писали «НикВести», на такі дії скаржилися власники баз відпочинку на Кінбурнській косі, оскільки співробітники СБУ навіть не озвучували дожних підстав для перевірки.

— Цікавила кількість ліжкомісць, можливість приготування їжі, продуктові магазини поруч. Ще одне питання: земельні ділянки – у власності, не у власності, законність придбання ділянки, – каже співробітник.

Під кожну базу було виведено GPS код, опрацьовано і зроблено один великий файл, ділиться співробітник СБУ.

— Ті території, які ми опрацювали ногами та зібрали інформацію – там зараз перебувають окупаційні війська. На кожній базі живуть окупаційні війська. Вони заїхали, харчуються та стріляють по нашій території. Ця інформація була зібрана особисто Кулінічем, і я маю підстави вважати, що вона була передана в Росію, – вважає він.

Нагадаємо, колишнього голову СБУ Криму Олега Кулінича за підозрою у держзраді затримали надвечір 16 липня 2022 року. У квітні 2023 стало відомо, що ДБР завершило розслідування цієї справи і знайшло нові докази його співпраці з ФСБ.

У липні 2023 року Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника Головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча.