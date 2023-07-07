Затоплена Афанасіївка на Миколаївщині, червень

Кабінет міністрів України виділив Миколаївській області у п’ятницю, 7 липня, понад 340 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

— Загалом на ці потреби вже спрямовано понад 4 мільярда гривень, зокрема 980 мільйонів гривень Херсонській ОВА на відновлення пошкоджених та зруйнованих об’єктів, — додав він.

Також Денис Шмигаль зауважив, що вже найближчим часом уряд очікує від місцевих керівників конкретних результатів відбудови.

Нагадаємо, на засіданні Уряду 16 червня було прийнято рішення надати 626,8 мільйона Миколаївщині. Отримані кошти будуть направлені на відбудову та реставрацію 5 критичних об'єктів області.

Також Кабмін виділив ₴274 млн на відновлення зруйнованого через підтоплення водозабору, який постачав воду Миколаєву.

Крім цього, Кабмін дав ₴120 млн, щоб подавати на Миколаїв воду через Інгулець.