Уряд виділив 274 мільйони гривень на відновлення зруйнованої через підтоплення точки водозабору з річки Дніпро, завдяки якій до Миколаєва подавали воду.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону «Єдині новини», пишуть «НикВести».

— У нас повністю зруйновано станцію водозабору. Наразі уряд виділив гроші на відновлення цього водозабору. Це 274 мільйони гривень. Зараз ми опрацьовуємо, як це можна зробити в умовах, коли вода ще не відійшла, – сказав Віталій Кім.

Як відомо, що через руйнування Каховської ГЕС зруйновано точку забору з Дніпра, яка забезпечувала водопостачання Миколаєва.

Після чого Кабмін виділив 120 мільйонів гривень для забезпечення жителів Миколаєва питною водою. З приводу цього заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що наразі розглядаються три можливі варіанти подачі води місту. Водночас він додав, що до закінчення бойових дій на півдні в Миколаєві не зможуть відновити повноцінне водопостачання питної води.