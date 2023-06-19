На засіданні Уряду 16 червня було прийнято рішення надати 626,8 мільйона Миколаївщині. Отримані кошти будуть направлені на відбудову та реставрацію 5 критичних об'єктів області.
Про це повідомив на сайті Кабінет міністрів України.
Зокрема, в Миколаївській області виділені кошти підуть на реалізацію таких проєктів:
Крім того, Уряд спрямував 6,6 мільярда гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію понад 150 проєктів у восьми областях України.
Нагадаємо, Кабмін виділив ₴274 млн на відновлення зруйнованого через підтоплення водозабору, який постачав воду Миколаєву.
До того ж, Кабмін дав ₴120 млн, щоб подавати на Миколаїв воду через Інгулець.
На засіданні Уряду 16 червня було прийнято рішення надати 626,8 мільйона Миколаївщині. Отримані кошти будуть направлені на відбудову та реставрацію 5 критичних об'єктів області.
Про це повідомив на сайті Кабінет міністрів України.
Зокрема, в Миколаївській області виділені кошти підуть на реалізацію таких проєктів:
Крім того, Уряд спрямував 6,6 мільярда гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію понад 150 проєктів у восьми областях України.
Нагадаємо, Кабмін виділив ₴274 млн на відновлення зруйнованого через підтоплення водозабору, який постачав воду Миколаєву.
До того ж, Кабмін дав ₴120 млн, щоб подавати на Миколаїв воду через Інгулець.