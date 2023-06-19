На засіданні Уряду 16 червня було прийнято рішення надати 626,8 мільйона Миколаївщині. Отримані кошти будуть направлені на відбудову та реставрацію 5 критичних об'єктів області.

Про це повідомив на сайті Кабінет міністрів України.

Зокрема, в Миколаївській області виділені кошти підуть на реалізацію таких проєктів:

Капітальна відбудова будівлі психоневрологічного відділення КНП « Миколаївський обласний центр психічного здоров’я ». На будівництво медзакладу було виділено – 200,2 мільйона гривень;

Реконструкція будівлі поліклініки КНП « Баштанська багатопрофільна лікарня » Баштанської міської ради в місті Баштанка. На медичний заклад було виділено - 86,8 мільйона гривень;

На перебудову будівлі лікувального корпусу КНП « Баштанська багатопрофільна лікарня » . На цей об'єкт було виділено - 45,3 мільйона гривень;

Реставрація Миколаївської гімназії №2. На заклад середньої освіти було виділено - 217,1 мільйона гривень;

Тотальне будівництво Миколаївського ліцею № 60 Миколаївської міської ради. На ліцей було виділено - 77,2 мільйона гривень;

Крім того, Уряд спрямував 6,6 мільярда гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію понад 150 проєктів у восьми областях України.

Харківська область - 1,8 мільярда;

Київська область - 1,69 мільярда;

Житомирська область - 831,3 мільйона;

Одеська область - 511 мільйонів;

Сумська область - 483 мільйонів;

Запорізька область - 463 мільйонів;

Херсонська область - 103 мільйонів;

Нагадаємо, Кабмін виділив ₴274 млн на відновлення зруйнованого через підтоплення водозабору, який постачав воду Миколаєву.

До того ж, Кабмін дав ₴120 млн, щоб подавати на Миколаїв воду через Інгулець.