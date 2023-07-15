Баштанська громада Миколаївщини отримала обладнання для надання розширених адміністративних і соціальних послуг у форматі «мобільний ЦНАП».

В Мінінфраструктури повідомили, що сучасну техніку надали у рамках шведсько-українського проєкту співпраці PROSTO «Підтримка доступності послуг в Україні».

Загалом українським громадам передали п’ять авто та комплектів обладнання для надання послуг мешканцям у форматі мобільного ЦНАПу. Окрім Баштанки, техніку отримають Іванківська громада на Київщині, Широківська громада Запорізької області, Кролевецька громада Сумської області та Корюківська громада на Чернігівщині. Загальна кількість жителів на територіях цих громад становить понад 125 тисяч осіб.

— Завдяки цьому ми зможемо: проводити виїзди служб, яких найбільше потребують люди (соціальний захист, служби у справах дітей, центр надання адмінпослуг, земельний відділ); спеціально обладнаний автомобіль дозволить обслуговувати людей поряд з місцем проживання, — прокоментував отримання ЦНАПу мер Баштанки Олександр Береговий.

Раніше повідомлялося, що Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради оголосило тендер на будівництво модульного Центру надання адміністративних послуг.