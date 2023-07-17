Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА замовив проєкт нового будівництва ліцею №60 у Варварівці за 1 мільйон 490 тисяч гривень.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Договір уклали без проведення аукціону з товариством з обмеженою відповідальністю «Конкорд Проект».

Росіяни нанесли ракетний удар по ліцею у липні 2022 року. Внаслідок атаки було знищено один із корпусів навчального закладу, пошкоджено також дитячий майданчик поряд.

Зазначимо, що будівництво ліцею у Варварівці — це один із 12-ти об'єктів Миколаївщини, що були пошкоджені внаслідок російської агресії, які претендують на 1 мільярд 960 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Як повідомлялося, відбудувати ліцей №60 хочуть за 200 мільйонів гривень до кінця 2028 року. Така сума вказується у капітальних видатках бюджету Миколаєва.

Зазначимо, що навчальний заклад був першим об’єктом міської програми «Теплий дім». Після ремонту його відкрили восени 2018 року. Зауважимо, що ракетний удар РФ нанесла по іншому корпусу закладу.