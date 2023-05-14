12 об'єктів Миколаївщини, що були пошкоджені внаслідок російської агресії претендують на 1 мільярд 960 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як відомо, Міжвідомча робоча група з розгляду узагальнених пропозицій щодо виділення коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії провела перше засідання, під час якого були розглянуті перші заявки щодо фінансування проектів за рахунок коштів Фонду.

Згідно повідомлення, під час засідання Міжвідомча робоча група розглянула 377 перших проектів із обсягом фінансування за рахунок фонду ліквідації 17,9 млрд гривень, поданих органами місцевого самоврядування, а також центральними органами виконавчої влади на розгляд через Галузеву систему управління відновленням інфраструктури, яка є складовою частиною цифрової екосистеми DREAM.

Так, від Миколаївської області на кошти фонду загальною сумою 1 мільярд 960 мільйонів 398,35 тисяч гивень претендують 12 проєктів. Зокрема:

— Реконструкція мереж водопроводу та каналізації блоку основних споруд – 637 мільйонів;

— нове будівництво будівель психоневрологічного відділення КНП «‎Миколаївського обласного центру психічного здоров’я»‎ Миколаївської обласної ради (вул. 2-а Екіпажна,4) – 200 мільйонів 253,401 тисяч;

— реконструкція будівлі поліклініки, В-2 КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня»‎ Баштанської міської ради (Миколаївська область, м.Баштанка, вул. Ювілейна,3) – 86 мільйонів 879,9 тисяч;

— реконструкція будівлі лікувального корпусу (інфекція), Д-1КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня»‎ Баштанської міської ради – 45 мільйонів 304,662 тисяч;

— реставрація Миколаївської гімназії №2 (пам’ятки архітектури місцевого значення «Міське дівоче училище» (друга жіноча гімназія), ІІ половина ХІХ ст.) по вул. Адміральській, 24 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно – вишукувальні роботи, коригування та експертиза – 400 мільйонів;

— нове будівництво Березнегуватського ліцею Березнегуватської селищної ради по вул.Партизанській,18 в смт. Березнегувате Баштанського району Миколаївської області – 199 мільйонів 492,388 тисяч;

— нове будівництво загальноосвітньої школи №51 за адресою: м.Миколаїв, пров. Парусний, 3-а у м.Миколаєві, в т.ч проектно-вишукувальні роботи та експертиза – 200 мільйонів;

— нове будівництво Миколаївського ліцею №60 Миколаївської міської ради Миколаївської областіза адресою:м.Миколаїв, вул. Чорноморська, 1а, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза – 77 мільйонів 300 тисяч;

— капітальний ремонт Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 за адресою: вул. Потьомкінська, 22-а, м.Миколаїв – 110 мільйонів;

— реконструкція нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 144а – 100 мільйонів;

— капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 75 по вул. 3 Лінія, 17а м.Миколаїв – 60 мільйонів;

— реконструкція будівлі навчального корпусу № 1, Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, перший, другий та третій пускові комплекси – 117 мільйонів 468 тисяч;

— реконструкція будівлі навчального корпусу Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова – 300 мільйонів гривень.

За результатами розгляду проектів робоча група склала перелік проектів з попередньою пріоритизацією, який буде переданий на розгляд Кабінету Міністрів України. Фінальний перелік проектів буде затверджений Урядом за результатами доопрацювання заявниками поданої документації. Затверджені проекти отримають фінансування з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Нагадаємо, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури спільно з обласними військовими адміністраціями опрацювали понад 100 проєктів, які стосуються відбудови 10 найбільш постраждалих унаслідок воєнних дій регіонів.