Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін на нараді із російським лідером володимиром путіним заявив, що один проліт автодорожньої частини Кримського мосту зруйновано повністю і не підлягає відновленню.

Його слова цитує російський пропагандистський ресурс «ТАСС».

Віцепрем’єр Росії додав, що інший проліт з другого боку мосту у напрямку до окупованої Керчі «пошкоджений, але загалом перебуває на опорі».

Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту сталася «надзвичайна подія», у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.

За даними українських ЗМІ, нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.