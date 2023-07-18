Його слова цитує російський пропагандистський ресурс «ТАСС».
Віцепрем’єр Росії додав, що інший проліт з другого боку мосту у напрямку до окупованої Керчі «пошкоджений, але загалом перебуває на опорі».
Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту сталася «надзвичайна подія», у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.
За даними українських ЗМІ, нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.
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Його слова цитує російський пропагандистський ресурс «ТАСС».
Віцепрем’єр Росії додав, що інший проліт з другого боку мосту у напрямку до окупованої Керчі «пошкоджений, але загалом перебуває на опорі».
Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту сталася «надзвичайна подія», у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.
За даними українських ЗМІ, нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.