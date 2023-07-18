Комунальники приводять до ладу територію навкруги стадіону у парку «Перемоги» після передачі його на баланс Миколаєва.

Наразі вони обрізають дерева, косять траву та приводять до ладу дитячий майданчик на території стадіону, повідомляє кореспондент «НикВести».

Водночас працівники комунальних служб виконують монтажні та оздоблювальні роботи: кладуть плитку на території стадіону, фарбують та відновлюють парапети.

В який термін комунальники завершать роботи — наразі невідомо, повідомив нам у коментарі заступник директора КП «Миколаївські парки». Він уточнив, що це залежатиме від обсягу роботи комунальників.

— Залучені всі підприємства міста, у кожного є своя відміряна ділянка для наведення порядку. «Миколаївські парки» також виділили транспорт для налагодження тут території. Допомагаємо вивозити це все, — додав представник КП «Миколаївські парки».

Як відомо, стадіон у парку «Перемоги» нещодавно передали у комунальну власність Миколаєва.

Нагадаємо, що стадіон у парку Перемоги було збудовано та урочисто відкрито ще восени 2013 року. На відкриття стадіону приїхали тоді чинні міністр освіти та науки України Дмитро Табачник, прем'єр-міністр України Микола Азаров, голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Круглов, представники міської та обласної влади, а також ректори усіх миколаївських вишів.

Журналісти «НикВнести» відзняли, як виглядав стадіон у 2020 році.

У 2017 році тодішній перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бонь звернувся до депутатів міськради Миколаєва з проханням «невідкладно розглянути» виділення субвенції обласному бюджету у розмірі 40 мільйонів 170 тисяч гривень для завершення будівництва спортивного містечка у парку «Перемога».

При цьому, 25 квітня 2017 року на сесії депутати Миколаївської міськради доручили тоді чинним першому заступнику міського голови Андрію Дадиверіну, заступникам міського голови Валентині Бондаренко та Євгену Шевченку за зверненням Миколаївської облдержадміністрації підготувати проекти рішень міськради про виділення 40 мільйонів 170 тисяч гривень субвенції. містечка у парку «Перемога», але за умови подальшої передачі цього об'єкту у комунальну власність міста.

Також депутати міськради внесли зміни до Програми соціально-економічного розвитку міста та до бюджету міста щодо виділення субвенції обласному бюджету у 40 мільйонів 170 тисяч гривень для завершення будівництва спортивного містечка у парку.

У вересні 2017 року відбулося відкриття спортивного містечка у Парку Перемоги біля фехтувальної школи. Стадіон відкрили спортивні школи, федерації та клуби, пройшовши урочистим парадом.

Через рік у вересні 2018 року депутати комісії з питань ЖКГ погодили передачу на баланс Миколаєва спорткомплекс у парку Перемоги.

У квітні 2019 року Олександр Сєнкевич обурився тим, що стадіон у Парку Перемоги досі не передано на баланс міста, назвавши ситуацію, що склалася, «ідіотизмом».

Народні депутати України від партії «Слуга народу» Ірина Аллахвердієва та Олександр Пасічний зверталися до тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука з проханням передати у комунальну власність Миколаєва спорткомплекс у Парку Перемоги.

Пізніше стало відомо, що Міністерство освіти і науки України не може передати спортивне містечко у парку на баланс міста через недостатнє фінансування для завершення процедури державної реєстрації майнових прав.

У травні 2020 року міський голова Олександр Сенкевич розповів, що спортмістечко у парку Перемоги досі не передано на баланс міста через небажання колективу Миколаївського національного університету імені Сухомлинського, який ним керує.

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