Нідерланди, Бельгія та Люксембург відправлять в Україну партію відремонтованих броньованих машин M113.
Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен у Twitter.
Вона зауважила, що ця броньована гусенична машина допомагає безпечно перевозити солдатів.
— Найближчим часом ми поставимо в Україну відремонтовані бронемашини M113.Так ми підтримуємо піхоту на землі, — йдеться у повідомленні.
Також Кайса Оллонґрен додала, що ці поставки будуть здійснені разом з Бельгією та Люксембургом.
Нагадаємо, з французького міста Фекам виїхали вантажівки з допомогою для Очакова, що на Миколаївщині. Міжнародні партнери надіслали українському місту медичне обладнання.
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Нідерланди, Бельгія та Люксембург відправлять в Україну партію відремонтованих броньованих машин M113.
Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен у Twitter.
Вона зауважила, що ця броньована гусенична машина допомагає безпечно перевозити солдатів.
— Найближчим часом ми поставимо в Україну відремонтовані бронемашини M113.Так ми підтримуємо піхоту на землі, — йдеться у повідомленні.
Також Кайса Оллонґрен додала, що ці поставки будуть здійснені разом з Бельгією та Люксембургом.
Нагадаємо, з французького міста Фекам виїхали вантажівки з допомогою для Очакова, що на Миколаївщині. Міжнародні партнери надіслали українському місту медичне обладнання.