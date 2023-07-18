Нідерланди, Бельгія та Люксембург відправлять в Україну партію відремонтованих броньованих машин M113.

Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен у Twitter.

Вона зауважила, що ця броньована гусенична машина допомагає безпечно перевозити солдатів.

— Найближчим часом ми поставимо в Україну відремонтовані бронемашини M113.Так ми підтримуємо піхоту на землі, — йдеться у повідомленні.

Також Кайса Оллонґрен додала, що ці поставки будуть здійснені разом з Бельгією та Люксембургом.

Нагадаємо, з французького міста Фекам виїхали вантажівки з допомогою для Очакова, що на Миколаївщині. Міжнародні партнери надіслали українському місту медичне обладнання.