У Польщі розкрили мережу російських агентів, яка в тому числі планувала диверсії на залізниці проти потягів зі зброєю та гуманітарною допомогою, що прямують в Україну.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на польські ЗМІ.

Видання дізналося, що серед 66 томів справи є вказівки на те, що підозрювані члени мережі планували підривати поїзди, що прямують в Україну зі зброєю та гумдопомогою.

Саме ризик безпосереднього виконання таких атак нібито спонукав польські спецслужби починати арешти.

— З цієї причини перші арешти були саме у той час, а не якийсь інший. Ризик атак був надто великий для того, щоби продовжувати спостерігати за діями групи, — поділився анонімний співрозмовник, знайомий з матеріалами справи.

Журналісти також дізналися, що агентурна мережа була відносно «свіжою» — її створили на початку 2023 року.

Агенти нібито напряму отримували вказівки з Москви і за виконання поставлених завдань отримували оплату переважно у криптовалюті.

Викрита мережа поки вважається найбільшою з подібних у сучасній історії Польщі.

Раніше Агенція внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримала у Нижньосілезькому воєводстві на південному заході країни 18-річного юнака, який планував скоїти теракт поблизу однієї з держустанов з використанням «поясу шахіда».