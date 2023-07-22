Фонд енергетичної підтримки України накопичив близько 220 мільйонів доларів та очікується, що до кінця року він досягне 300 мільйонів.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Як зазначає міністр, що за гроші фонду закуповують і передають енергокомпаніям необхідне їм обладнання згідно з їхніми заявками, які збирає Міністерство енергетики.

— Уже 220 мільйонів доларів до фонду підтверджено, і ще є обіцянки додаткових вкладень. Розраховуємо, що до кінця року буде акумульовано близько 300 млн, — розповідає він.

Як зазначає міністр, що за гроші фонду закуповують і передають енергокомпаніям необхідне їм обладнання згідно з їхніми заявками, які збирає Міністерство енергетики.

Варто додати, що кошти надійшли, зокрема, від: Німеччини, Великої Британії, Іспанії, Ісландії, Данії, Європейської Комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики, Регіонального центру досліджень енергетичної політики.

Нагадаємо, «Укренерго» разом із Міністерство енергетики та Міністерство фінансів підписали зі Світовим банком дві угоди про виділення компанії грантової допомоги обсягом 240 мільйонів для підвищення надійності енергосистеми.