Жителі Миколаєва скаржаться, що у квартирах зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки оселилися безхатченки та перебувають без нагляду підлітки.

Йдеться про пʼятиповерхівку за адресою Карпенко 49/1 у Заводському районі міста, пишуть місцеві жителі у Viber-групі «Наш любий двір».

«У шостому під'їзді тільки-но дітей не вистачало. Там проживають чи то безхатченки, чи то наркомани у більш-менш вцілілих квартирах. Варять якусь погань, мародерять майно, що ще залишилось. «Чудова» компанія для підростаючого покоління», — пише місцева жителька Олександра.

Миколаївці просять поліцію та місцеву владу відреагувати на ситуацію та закрити доступ до зруйнованих помешкань.

Нагадаємо, що російська ракета влучила у багатоповерхівку на Карпенко 29 червня 2022 року. Пошукові роботи тоді тривали три дні. Внаслідок ракетного удару загинули вісім цивільних.

Пізніше у мережі зʼявилося відео моменту влучення російської ракети у пʼятиповерхівку. Водночас в Міністерстві оборони Росії прозвітували, що знищили «базу підготовки іноземних найманців».