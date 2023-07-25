Уряд виділив 3,5 мільярда гривень на відбудову зруйнованих житлових будинків, шкіл, дитсадків, лікарень у восьми областях України — серед них Миколаївська область.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Гроші на відбудову Кабмін виділив із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Так, кошти отримають громади Миколаївської, Одеської, Київської, Запорізької, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей.

— Це кошти на відбудову зруйнованих житлових будинків, шкіл, дитсадків, лікарень. Тобто об'єктів, які є найважливішими в будь-якому населеному пункті, – сказав Шмигаль.

Він додав, що КМУ спрямовує ще 3,3 мільярда гривень на реалізацію експериментального проєкту комплексного відновлення населених пунктів за принципом «відбудувати краще, ніж було». Міністерство відновлення має розробити універсальні проєкти ключових об'єктів для будь-якого міста чи села, враховуючи оптимальну вартість і сучасні технології.

Як зазначив Шмигаль, загалом уряд виділив регіонам на відновлення більш ніж 25 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що водночас на засіданні Уряду 16 червня на відбудову обʼктів критичної інфраструктури Миколаївщини виділили 626,8 мільйона гривень.