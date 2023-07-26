Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає повернення довоєнної системи податків з 1 серпня, а саме — скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%.
Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Отже, з 1 серпня 2023 року скасовується єдиний податок у 2%. Ухвалення цього закону є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.
Також законопроєкт врегульовує перехід з 2-відсоткового єдиного податку:
Також закон з 1 серпня частково скасовує чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.
З 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Закон також передбачає, що «технічний борг» (який виник із 1 квітня 2022 року до 31 липня 2023 року в електронному кабінеті) не будуть враховувати, коли визначатимуть, чи може платник залишитися на спрощеній системі.
Також документ зберігає право добровільної сплати податку і єдиного соціального внеску для прифронтових територій (зокрема для територій можливих бойових дій) і дає можливість ФОПам — платникам ЄП без ПДВ вказувати в розрахункових документах назви товарів (послуг) за спрощеною формою.
Нагадаємо, з січня по червень юридичні особи Миколаївської області перерахували до державного бюджету 258,6 мільйона гривень податку на прибуток. Це на 81,6% більше відповідного періоду минулого року.
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає повернення довоєнної системи податків з 1 серпня, а саме — скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%.
Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Отже, з 1 серпня 2023 року скасовується єдиний податок у 2%. Ухвалення цього закону є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.
Також законопроєкт врегульовує перехід з 2-відсоткового єдиного податку:
Також закон з 1 серпня частково скасовує чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.
З 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Закон також передбачає, що «технічний борг» (який виник із 1 квітня 2022 року до 31 липня 2023 року в електронному кабінеті) не будуть враховувати, коли визначатимуть, чи може платник залишитися на спрощеній системі.
Також документ зберігає право добровільної сплати податку і єдиного соціального внеску для прифронтових територій (зокрема для територій можливих бойових дій) і дає можливість ФОПам — платникам ЄП без ПДВ вказувати в розрахункових документах назви товарів (послуг) за спрощеною формою.
Нагадаємо, з січня по червень юридичні особи Миколаївської області перерахували до державного бюджету 258,6 мільйона гривень податку на прибуток. Це на 81,6% більше відповідного періоду минулого року.