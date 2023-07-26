Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає повернення довоєнної системи податків з 1 серпня, а саме — скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Отже, з 1 серпня 2023 року скасовується єдиний податок у 2%. Ухвалення цього закону є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.

Також законопроєкт врегульовує перехід з 2-відсоткового єдиного податку:

платник 2% ЄП матиме право подати заяву про відмову від 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2% ЄП автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2%;

новостворені фізичні особи, підприємства, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками податків третьої групи зі ставкою 5%.

Також закон з 1 серпня частково скасовує чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

З 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Закон також передбачає, що «технічний борг» (який виник із 1 квітня 2022 року до 31 липня 2023 року в електронному кабінеті) не будуть враховувати, коли визначатимуть, чи може платник залишитися на спрощеній системі.

Також документ зберігає право добровільної сплати податку і єдиного соціального внеску для прифронтових територій (зокрема для територій можливих бойових дій) і дає можливість ФОПам — платникам ЄП без ПДВ вказувати в розрахункових документах назви товарів (послуг) за спрощеною формою.

Нагадаємо, з січня по червень юридичні особи Миколаївської області перерахували до державного бюджету 258,6 мільйона гривень податку на прибуток. Це на 81,6% більше відповідного періоду минулого року.