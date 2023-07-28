Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради оголосив тендер на поточний ремонт покриття проїзду на новому кладовищі в Матвіївці за 5 мільйонів 51 тисячу 816 гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Початок аукціону заплановано на 7 серпня. Переможець повинен відремонтувати проїзд до 1 вересня поточного року.

Мова йде про 4 тисячі 62 квадратних метри покриття.

Зазначимо, що наразі на проїздах кладовища немає асфальтового покриття. Там грунтові дороги, які розмиває під час дощів.

Раніше повідомлялося, що ДЖКГ Миколаєва планує витратити 7,7 мільйона гривень на ремонт тротуару і велодоріжку вздовж двох зупинок по Космонавтів.