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Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради оголосив тендер на поточний ремонт тротуару та облаштування велодоріжки на ділянці вулиці Космонавтів.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Витратити на роботу планують 7 мільйонів 759 тисяч 519 гривень. Аукціон запланований на 10 липня. Переможець повинен буде закінчити роботи до 15 вересня цього року.

Мова йде про ділянку від вулиці Електронної до вулиці Вінграновського. Її протяжність близько 560 метрів. Площа покриття, яке мають відремонтувати — приблизно 3,6 тисячі квадратних метрів.

У техзавданні мова йде про влаштування плитки та окремої смуги на тротуарі під велодоріжку, заміну бордюрів, встановлення урн, лавок та антипаркувальних півкуль вздовж ділянки.

Нагадаємо, у 2021 році в мерії розглядали кілька проєктів щодо облаштування велодоріжок у Миколаєві. Цього ж року, 7 листопада, закінчили нанесення велорозмітки по Соборній. Однак вже у грудні фарба почала змиватися. Пізніше у мерії Миколаєва визнали, що фарба на велодоріжці в центрі нанесена з порушеннями та пообіцяли виправити ситуацію.

Також у вересні 2021 року Департамент житлово-комунальних послуг міськради уклав договір із київською компанією «Істок-А» на будівництво першої повноцінної велодоріжки у Миколаєві за 4,6 мільйона гривень. Раніше в Департаменті також заявили, що для облаштування велодоріжки по вулиці Курортній необхідно вирубати 67 тополь та акацій. Натомість пообіцяли висадити 70 нових дерев. Проєкт не було втілено через початок повномасштабної війни з РФ.

Нещодавно Велорух Миколаєва розкритикував проєкт департаменту житлово-комунального господарства по облаштуванню велосмугвід парку «Народний Сад» до парку «Перемоги».

Миколаївські велосипедисти незадоволені якістю асфальту, ділянки якого виділяють під смуги. Також там поскаржилися, що чиновники проігнорували домовленості з велорухом по облаштуванню смуг.

Раніше також повідомлялося, що данський урбаніст Мікаель Колвілль-Андерсен разом зі своєю командою розробляє концепцію велосипедної інфраструктури для Миколаєва.