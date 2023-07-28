Володимир Зеленський та Віталій Кім, фото пресслужби президента

У своєму вечірньому зверненні 27 липня Президент України Володимир Зеленський згадав неналежний стан Миколаївської обласної дитячої лікарні, яку він відвідав, перебуваючи в місті.

Відповідне відеозвернення опубліковане у телеграм-каналі президента України, - пишуть «НикВести».

— Миколаїв — багато питань, які потрібно вирішити для дітей. Зокрема, і в обласній лікарні. Міністр охорони здоров’я (Віктор Ляшко, - прим.) та очільник обласної адміністрації (Віталій Кім, - прим.) все почули, - сказав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що Володимир Зеленський під час свого візиту в Миколаїв 27 липня відвідав обласну дитячу клінічну лікарню. Там він поспілкувався з дітьми, які перебувають на лікуванні, та привітав медиків з їх професійним святом. Перебуваючи в одній з палат, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.

Користувачі соціальних мереж, коментуючи візит президента до лікарні, звернули увагу на «напрасовану» постіль та відсутність особистих речей у палатах, де перебували діти.

«Президентська» палата в дитячій лікарні, де діти сидять на напрасованих і ідеально складених простирадлах, з пустими шафами і відсутністю будь-яких особистих речей. Цікаво, скільки часу потрібно, аби повернутися до фарбування газонів? Чи ми вже? І головне - навіщо?, - написав миколаївець Андрій Попов у себе в фейсбуці. «А чисту постіль постелили - як завжди показуха», - написала в фейсбуці користувач Ірина Вагнер.

Також користувач Тетяна Коровіна звернула увагу на те, що дитячі ліжка в палаті стоять безпосередньо біля вікон, що небезпечно в умовах можливих обстрілів Миколаєва з боку російської армії.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський відвідав лікарні Миколаївщини.