Через підвищення податків, роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні за липень зросли приблизно на 10%.

Про це повідомило РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи А-95.

Зазначається, що середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 48,61 гривні за літр (+3,76 гривні на місяць), на дизельне пальне – 47,81 гривні за літр (+4,41 гривні), на автогаз – 23,46 гривні за літр (+1,53 гривні).

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає повернення довоєнної системи податків з 1 серпня, а саме — скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%.