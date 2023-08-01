Через підвищення податків, роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні за липень зросли приблизно на 10%.
Про це повідомило РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи А-95.
Зазначається, що середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 48,61 гривні за літр (+3,76 гривні на місяць), на дизельне пальне – 47,81 гривні за літр (+4,41 гривні), на автогаз – 23,46 гривні за літр (+1,53 гривні).
Як відомо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає повернення довоєнної системи податків з 1 серпня, а саме — скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%.
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Через підвищення податків, роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні за липень зросли приблизно на 10%.
Про це повідомило РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи А-95.
Зазначається, що середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 48,61 гривні за літр (+3,76 гривні на місяць), на дизельне пальне – 47,81 гривні за літр (+4,41 гривні), на автогаз – 23,46 гривні за літр (+1,53 гривні).
Як відомо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає повернення довоєнної системи податків з 1 серпня, а саме — скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%.