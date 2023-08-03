У застосунку «Дія» повернулася функція зміни місця проживання для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку.
Змінити місце проживання можна з будь-якої точки світу, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
Щоб змінити місце проживання в застосунку Дія, потрібно бути старше 14 років або 18, якщо потрібно змінити місце проживання дитини. А також мати податковий номер та ID-картку або закордонний паспорт у застосунку. Власники паспортів-книжечок можуть скористатися сервісом на порталі Дія.
Щоб отримати послугу в «Дії»:
Змінити місце проживання можна на порталі «Дія».
Після чого заява надійде на опрацювання та людина отримаєте сповіщення про результат у застосунку.
Щоб задекларувати місце проживання в житлі іншого співвласника, потрібна згода всіх співвласників майна.
Крім того, житло не має бути в іпотеці, а право власності на нього має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року.
Але в застосунку «Дія» зазначається, що змінити адресу в зоні бойових дій або на тимчасово окупованій території не можна.
Території Миколаївщини в яких не можна змінити місце проживання у застосунку:
Як повідомлялось раніше, через застосунок «Дія» можна отримати витяг про несудимість.
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У застосунку «Дія» повернулася функція зміни місця проживання для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку.
Змінити місце проживання можна з будь-якої точки світу, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
Щоб змінити місце проживання в застосунку Дія, потрібно бути старше 14 років або 18, якщо потрібно змінити місце проживання дитини. А також мати податковий номер та ID-картку або закордонний паспорт у застосунку. Власники паспортів-книжечок можуть скористатися сервісом на порталі Дія.
Щоб отримати послугу в «Дії»:
Змінити місце проживання можна на порталі «Дія».
Після чого заява надійде на опрацювання та людина отримаєте сповіщення про результат у застосунку.
Щоб задекларувати місце проживання в житлі іншого співвласника, потрібна згода всіх співвласників майна.
Крім того, житло не має бути в іпотеці, а право власності на нього має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року.
Але в застосунку «Дія» зазначається, що змінити адресу в зоні бойових дій або на тимчасово окупованій території не можна.
Території Миколаївщини в яких не можна змінити місце проживання у застосунку:
Як повідомлялось раніше, через застосунок «Дія» можна отримати витяг про несудимість.