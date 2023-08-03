Жителька Южноукраїнську обурилась тим, що у міській раді приховують інформацію про надання звання «Почесного громадянина».

На своїй сторінці у Facebook Катерина Максимова повідомила, що направила офіційний запит на Южноукраїнвську міську раду з проханням надати інформацію про кандидатів на отримання звання «Почесного громадянина» відповідно до рішення профільної комісії.

На запит отримала відповідь, що це інформація «з обмеженим доступом».

— Тобто, громада не має права знати, за які заслуги надається це звання. Це інформація тільки для «ізбранних». Я б тоді трохи апгрейдила звання «Почесний громадянин 007», — зазначила вона.

У коментарях під дописом мешканці міста також обурились закритістю такої інформації. На їхню думку, саме громада і має висувати кандидатів, а виходить, що люди і не знають, хто отримує почесне звання.

Нагадаємо, що депутатів Южноукраїнська закликали внести зміни до положення про звання «Почесний громадянин міста», щоб його могли присвоювати полеглим захисникам.

Також повідомлялося, що у Миколаєві розглядають зміни до положення про позбавлення особи статуса «Почесний громадянин міста Миколаєва».