У Миколаєві розглядають зміни до положення про позбавлення особи статуса «Почесний громадянин міста Миколаєва».

Про це йшла мова вчора, 27 липня, під час засідання комісії з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, пишуть «НикВести».

Заступниця начальника управління культури Наталя Збаровська під час обговорення питання розповіла, що в Миколаєві вже були звернення щодо позбавлення одного з володарів звання почесного громадянина.

За словами доповідачки, до положення пропонують внести декілька пунктів. Зокрема, позбавити особу статусу може міська рада в разі виникнення належних підстав. Також особа може самостійно відмовитись від статусу або буде його позбавлена в разі дискредитації себе своїми діями перед громадськістю. Також особа буде позбавлена нагороди при вчиненні кримінального правопорушення.

В свою чергу, голова комісії Олена Кісельова додала до положення ще один підпункт, який включає в себе рішення позбавляти людину даного статусу при наявності громадянства іншої країни або тривалому проживанні на території держави-агресора.

— Доповнення до підпунктів: якщо особа носить звання «Почесний громадянин міста Миколаєва» є громадянином іншої держави або тривалий час проживає на території держави, яка по відношенню до України здійснила акт агресії. По суті, точка. Думаю, що ви зараз будете позбавляти людини з подібних правових підстав, але в рішенні цього положення це не прописано. Тому прошу доповнити положення цим змістом, — сказала Олена Кісельова.

Комісія підтримала проект рішення управління культури Миколаївської міської ради. Його буде винесено на розгляд сесії.

Нагадаємо, в квітні 2023 року депутатів Южноукраїнська закликали внести зміни до положення про звання «Почесний громадянин міста», щоб його могли присвоювати полеглим захисникам.