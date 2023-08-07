Російські кораблі можуть бути знищені до кінця війни у разі, якщо Кремль вирішить і надалі атакувати порти в Миколаєві та Одесі.

Глава держави нагадав, що Росія заблокувала Чорне море та, зокрема, територіальні води України. Тому зараз наша країна має довести, що у своїх територіальних водах вона має право ввозити та вивозити товари.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Nacion .

— Якщо Росія продовжуватиме домінувати в Чорному морі і блокуватиме його, обстрілюючи ракетами, то Україна робитиме те саме, що є справедливим захистом наших можливостей. Якщо вони продовжуватимуть стріляти, у нас не так багато зброї, але якщо вони продовжуватимуть стріляти, то до кінця війни вони можуть залишитися без кораблів. І це те, що ми хочемо їм показати, – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, зараз окупанти не можуть виграти, і тому хочуть поставити Україну в таку патову ситуацію, застосовуючи зброю та насильство. Тому Україна обов'язково відповість на будь-які атаки на цивільне населення та «зернові коридори».

Президент наголосив, що Росія намагається проводити політику колонізації Чорного та Азовського морів, але вона не має права вирішувати, що Україна може виробляти та експортувати.

Нагадаємо, що 17 липня влада РФ вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, після цього російські війська почали практично щодня обстрілювати портову інфраструктуру в Україні, яку використовували під час «зернової угоди».

Лише за 9 днів обстрілів Росія знищила 180 тисяч тонн зернових культур, 26 обʼєктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що майже щоденні російські обстріли портової інфраструктури України не можуть впливати на «зернову угоду».