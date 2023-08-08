Після прориву першої лінії оборони ворога українські військові мають певний успіх на півдні.

Про це проінформувала керівник ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

За словами Наталі Гуменюк просування йде, але повідомляється про нього дозовано, аби зберегти життя наших захисників.

«Так, але ця робота досить складна. Це тільки перший етап, коли проривається лінія оборони. Після того треба закріпитися на тих ділянках і забезпечити безпеку для підрозділів, які здійснили той самий прорив. Тому, тут новини можуть бути дещо уповільнені», — каже вона.

Однак, вона наголосила, що потрібно пам'ятати, цим стоїть велика і важка робота.

Раніше повідомлялось, що загарбники не застосовуватимуть масовані ракетні та дронові атаки по Україні, але можуть бути точкові удари.