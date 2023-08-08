Через майже три роки після закінчення будівництва дюкер у мікрорайон Миколаєва Варварівка через Південний Буг ввели в експлуатацію та передали на баланс комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Про це повідомляється на сайті Миколаївської міськради.

Водопровідна мережа в мікрорайоні пролягає такими вулицями:

вулиця Веселинівська - від дюкеру через річку до вул. Суворова;

вулиця Клубна — від Надбузької до провулку Очаківського;

провулок Очаківський — від Клубної до Очаківської;

вулиця Очаківська — від провулку Очаківського до вулиці Врожайної;

вулиця Врожайна — від Очаківської до Веселинівської;

вулиця Суворова — від Веселинівської до Гастелло;

вулиця Гастелло — від Суворова до Полярної;

вулиця Полярна — від Гастелло до Надбузької;

вулиця Надбузька — від Полярної до Клубної.

Щоб під’єднатися до міської водопровідної мережі, варварівцям треба звернутися до МКП «Миколаївводоканал» для отримання технічних умов.

Які документи потрібні:

письмова заява про виготовлення технічних умов;

опитувальний лист за формою встановленою додатком 2 до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190;

ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території;

топографо-геодезичний план існуючої забудови або новозбудованого об’єкта, масштаб – 1:500 з інструментальним визначенням фактичного місця розташування об’єкта та з відміткою (штамп, підпис, дата) управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради;

копія документа (витяг або довідка з державного реєстру речових прав про нерухоме майно за 2023 рік), що підтверджує право власності (користування) земельною ділянкою або право власності (користування) на об’єкт нерухомості. В разі наявності співвласника на дану земельну ділянку, дозвіл від нього на згоду проведення мереж водопостачання та водовідведення, засвідчений нотаріусом або особою, уповноваженою за законом засвідчувати такий документ підписом.

Документи для розробки технічних умов приймають тричі на тиждень за адресою: Миколаїв, вул. Погранична, 161. Понеділок, вівторок, четвер з 09:00 до 16:00.

Нагадаємо, що будівництво дюкера почалось у вересні 2019 року за замовленням житлово-комунального департаменту Миколаївської міськради. Будівництво дюкера до Варварівки було розпочато у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – було витрачено 19,5 мільйонів гривень. Для закінчення будівництва об'єкта інфраструктури Миколаївська міська рада просила фінансування у 2020 році за рахунок коштів ДФРР у розмірі 36 мільйонів гривень.

Ще 21 мільйон гривень було виділено на реалізацію проекту із коштів міського бюджету Миколаєва, щоб завершити будівництво дюкера та забезпечити мікрорайон водопроводом уже у 2020 році.

5 листопада 2020 року відбулася урочиста церемонія запуску водопроводу до мікрорайону Варварівка.

Нагадаємо, що 27 червня 2021 року в елементі системи водопостачання з'явилися великі тріщини. Після чого робітники почали замазувати тріщини частини дюкера у мікрорайоні Варварівка.

Згодом у грудні 2021 року в департаменті повідомили, що дюкер у Варварівці знаходиться у статусі об'єкта незавершеного будівництва. Терміни його передачі на баланс «Миколаївводоканалу» не вказувалися.

У травні 2023 року мер Олександр Сєнкевич повідомив, що дюкер ось-ось передадуть на баланс водоканалу та він нарешті запрацює. В результаті процес ще затягнувся.