Через майже три роки після закінчення будівництва дюкер у мікрорайон Миколаєва Варварівка через Південний Буг ввели в експлуатацію та передали на баланс комунального підприємства «Миколаївводоканал».
Про це повідомляється на сайті Миколаївської міськради.
Водопровідна мережа в мікрорайоні пролягає такими вулицями:
Щоб під’єднатися до міської водопровідної мережі, варварівцям треба звернутися до МКП «Миколаївводоканал» для отримання технічних умов.
Які документи потрібні:
Документи для розробки технічних умов приймають тричі на тиждень за адресою: Миколаїв, вул. Погранична, 161. Понеділок, вівторок, четвер з 09:00 до 16:00.
Нагадаємо, що будівництво дюкера почалось у вересні 2019 року за замовленням житлово-комунального департаменту Миколаївської міськради. Будівництво дюкера до Варварівки було розпочато у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – було витрачено 19,5 мільйонів гривень. Для закінчення будівництва об'єкта інфраструктури Миколаївська міська рада просила фінансування у 2020 році за рахунок коштів ДФРР у розмірі 36 мільйонів гривень.
Ще 21 мільйон гривень було виділено на реалізацію проекту із коштів міського бюджету Миколаєва, щоб завершити будівництво дюкера та забезпечити мікрорайон водопроводом уже у 2020 році.
5 листопада 2020 року відбулася урочиста церемонія запуску водопроводу до мікрорайону Варварівка.
Нагадаємо, що 27 червня 2021 року в елементі системи водопостачання з'явилися великі тріщини. Після чого робітники почали замазувати тріщини частини дюкера у мікрорайоні Варварівка.
Згодом у грудні 2021 року в департаменті повідомили, що дюкер у Варварівці знаходиться у статусі об'єкта незавершеного будівництва. Терміни його передачі на баланс «Миколаївводоканалу» не вказувалися.
У травні 2023 року мер Олександр Сєнкевич повідомив, що дюкер ось-ось передадуть на баланс водоканалу та він нарешті запрацює. В результаті процес ще затягнувся.
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Через майже три роки після закінчення будівництва дюкер у мікрорайон Миколаєва Варварівка через Південний Буг ввели в експлуатацію та передали на баланс комунального підприємства «Миколаївводоканал».
Про це повідомляється на сайті Миколаївської міськради.
Водопровідна мережа в мікрорайоні пролягає такими вулицями:
Щоб під’єднатися до міської водопровідної мережі, варварівцям треба звернутися до МКП «Миколаївводоканал» для отримання технічних умов.
Які документи потрібні:
Документи для розробки технічних умов приймають тричі на тиждень за адресою: Миколаїв, вул. Погранична, 161. Понеділок, вівторок, четвер з 09:00 до 16:00.
Нагадаємо, що будівництво дюкера почалось у вересні 2019 року за замовленням житлово-комунального департаменту Миколаївської міськради. Будівництво дюкера до Варварівки було розпочато у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – було витрачено 19,5 мільйонів гривень. Для закінчення будівництва об'єкта інфраструктури Миколаївська міська рада просила фінансування у 2020 році за рахунок коштів ДФРР у розмірі 36 мільйонів гривень.
Ще 21 мільйон гривень було виділено на реалізацію проекту із коштів міського бюджету Миколаєва, щоб завершити будівництво дюкера та забезпечити мікрорайон водопроводом уже у 2020 році.
5 листопада 2020 року відбулася урочиста церемонія запуску водопроводу до мікрорайону Варварівка.
Нагадаємо, що 27 червня 2021 року в елементі системи водопостачання з'явилися великі тріщини. Після чого робітники почали замазувати тріщини частини дюкера у мікрорайоні Варварівка.
Згодом у грудні 2021 року в департаменті повідомили, що дюкер у Варварівці знаходиться у статусі об'єкта незавершеного будівництва. Терміни його передачі на баланс «Миколаївводоканалу» не вказувалися.
У травні 2023 року мер Олександр Сєнкевич повідомив, що дюкер ось-ось передадуть на баланс водоканалу та він нарешті запрацює. В результаті процес ще затягнувся.