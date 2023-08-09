Польща закликає Європейський Союз збільшити пропускну спроможність портів, щоб дозволити більше постачати українського зерна через Балтійське море.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомляє міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, експорт українських зернових через польські порти в червні зріс до 260 тисяч тонн.

Він додав, що це понад вдвічі більше, ніж того року. Зокрема, цей показник зросте, оскільки вихід Росії з Чорноморської зернової угоди змусить Україну шукати альтернативні напрямки.

«Нам потрібно допомогти Україні, і ми це розуміємо. Ми думаємо про будівництво портів, які будуть виключно для транспортування зерна, так звані агропорти», — каже Роберт Телус.

За його словами, Польща вже веде переговори з сусідньою Литвою про перенесення фітосанітарного контролю зі свого кордону до литовських портів, що має на меті прискорити транзит українського зерна. Також, він наголосив, що Польща не скасовує внутрішню заборону на продаж українського зерна, котрий наразі діє до середини вересня.

«Потрібно будувати реальні коридори солідарності, якими українська продукція буде йти вглиб Європи», — розповідає він.

Міністр очікує, що зерносховища швидко заповняться, адже ціни залишаються низькими, доти польські фермери збирають цьогорічний урожай.

«Зняття заборони було б можливим лише в тому випадку, якби у Польщі почало вичерпуватися зерно», — зазначив міністр сільського господарства Польщі.

Нагадаємо, що Україна та Хорватія домовились про експорт українського зерна, що ускладнений після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.