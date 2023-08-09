Голова фракції «Пропозиція» в Миколаївській обласній раді Андрій Волков не вважає, що очний формат роботи суттєво не вплине на якість роботи комісій облради, однак, підтримує ідею проведення засідань в офлайн режимі.

Про це депутат розповів в коментарі кореспонденту «НикВести».

За його словами, питання проведення очних комісій не було ініційоване, ані першим заступником голови Миколаївської облради Антоном Табунщиком, ані головами фракцій. Однак, Андрій Волков бачить власне розв'язання цього питання, враховуючи інтереси депутатів, які сьогодні перебувають за кордоном.

— Я вважаю, що ми б могли внести правки до регламенту про роботу постійних комісій і працювати у змішаному форматі — очно та заочно. Хтось міг би приймати дистанційно участь, а той, хто перебуває у Миколаєві, зміг би брати участь очно, — сказав депутат.

Та за словами Андрія Волкова, особисто він готовий до будь-якого формату роботи, і вважає хорошою ідеєю проведення комісій в очному режимі. Єдиною проблемою сьогодні, як зазначив депутат, є приміщення для їх проведення.

— Я з цього приводу не заперечую, тому що увесь воєнний стан я перебуваю в місті, працюю, працюю очно, тому у мене немає ніяких заперечень з приводу робот комісій очно. Є певні моменти з приводу приміщення облради, де облаштувати, але я гадаю, навіть там де вони перебувають зараз, можливо було це зробити, — підкреслив Андрій Волков.

Нагадаємо, перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик заявив, що ініціює проведення офлайн-засідань депутатського корпусу, оскільки більшість з депутатів вже давно повернулись та працюють на місцях.

Як відомо, у вівторок, 8 липня, для апарату Одеської облради скасували можливість працювати віддалено у зв'язку з припиненням в Україні карантину, пов'язаного з коронавірусом.