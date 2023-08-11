Журналісти виявили як Міністерство оборони закупило у Туреччині літню форму, але в Україну вона вже приїхала у документах як «зимова форма» і за втричі дорожчою ціною.

Про це повідомив журналіст Юрій Ніколов в розслідуванні на ZN.UA.

Зазначається, що влітку 2022 року українські виробники били на сполох, що Міністерство оборони не оголошує вчасно закупівель зимового одягу для бійців, адже на поставку та пошив йдуть місяці.

«Ці місяці було втрачено саме з вини міністерства та інших урядовців, які вчасно не вирішили проблемних питань. Тоді відразу був жирний натяк на те, що це неспроста. Мовляв, якщо закупівлю якісної та дешевої української форми саботують, то це комусь вигідно», — йдеться в матеріалі.

Пізніше Міноборони з наближенням холодів уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. Ця фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тисяч курток на 20 мільйонів доларів і 202 тиссячі штанів на 13 мільйонів доларів.

«Ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по 86 баксів. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по 95 дол. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні чи просто з лайно-тканини. За нашими даними, середня вага китайських курток була два кілограми. А турецької — 1,1 кг. Це дуже схоже на різницю між літнім жакетиком і зимовою теплою курткою», — пишуть розслідувачі.

У розпорядженні ZN.UA є пакет супровідних документів на одну з партій товару від Vector avia, на якому видно, що 4900 курток загальною вартістю 142 тисячі доларів перетворюються на 4900 курток за 421 тисячу доларів.

«Дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з «камуфляжних» на «зимові повітрозахисні» і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 доларів за штуку. Маржа залишилася на турецькій фірмі Vector avia hava araçlari, яка належить українцю Роману Плетньову із Запоріжжя», — йдеться в матеріалі.

У судовому реєстрі є дані про кримінальне провадження щодо цього одягу. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз встановив, що «поставлені за договором №VV2022-M1908 куртки вітровологозахисні зимові та штани вітровологозахисні зимові не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням». А зимовий одяг, який їхав в Україну за іншим договором №VV2022- М1708, кордон у Молдові перетинав із документами 27 500 доларів за партію, а кордон в Україні — вже за 367 500 доларів.

Також журналісти знайшли оголошення з продажу курток з даної партії на сайті OLX.

Нагадаємо, в червні 2023 року Державна аудиторська служба підтвердила, що Міністерство оборони закуповувало яйця для ЗСУ за завищеною ціною — 17 гривень за штуку.