У лікарнях Миколаєва розпочали інтернатуру 63 випускники медуніверситетів з різних регіонів України.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Мер подякував молоді за те, що обрали саме Миколаївські лікарні, аби підвищити свою кваліфікацію за обраною спеціальністю.

Серед новачків — випускники університетів Запоріжжя, Полтави, Одеси, Івано-Франківська.

— Дякую вам за сміливість! Працюйте, практикуйте і допомагайте нашим лікарям рятувати життя і здоров’я пацієнтів. Зі свого боку, ми системно оновлюємо обладнання в міських лікарнях, покращуємо умови праці та проживання, щоб заохотити вас залишатись у нашому місті, — сказав Олександр Сєнкевич.

За інформацією управління охорони здоров’я, цьогоріч, після завершення інтернатури, в медзакладах Миколаєва працевлаштувався 21 молодий спеціаліст.

Нагадаємо, Миколаївську міську лікарню №4 поповнили 14 лікарів-інтернів.