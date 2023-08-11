Премʼєр-міністр Денис Шмигаль закликав «якнайшвидше» завершити облаштування укриттів у школах Миколаївської області.

Про це він сказав під час засідання уряду 11 серпня, пишуть «НикВести».

Наразі 68% освітніх закладів мають укриття різного типу, що дозволяє розмістити там 4,7 мільйони людей, але «цього недостатньо», додав він. Зокрема потрібно «якнайшвидше» завершити роботи з облаштування укриттів на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Одещині.

— Ці регіони в зоні ризику через російські обстріли, — додав Денис Шмигаль.

Він повідомив, що з 1 вересня в навчальних закладах будуть діяти три формати навчання: очний, онлайн чи змішаний. У кожній області це питання вирішуватиметься на місцях з огляду на безпекову ситуацію.

— З боку ОВА має бути регулярний моніторинг безпекової ситуації в громадах. В залежності від рівня загроз будуть ухвалювати формат навчання: очний, онлайн чи змішаний, — зазначив він.

Денис Шмигаль підкреслив, що там, де є загроза життю чи здоров’ю дітей, офлайн навчання не буде.

— Місцева влада найкраще розуміє ситуацію в себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання будуть ухвалювати саме на місцях, — додав прем'єр.

Раніше «НикВести» повідомляли, що очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім чекає на думку Офісу Президента та Міністерства освіти щодо офлайн-роботи міських шкіл.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю ONLINE.UA очільник ОВА Віталій Кім закликав миколаївців повертатися у місто.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві з вересня планують відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки матимуть можливість обирати, чи відпускати дітей на навчання чи залишитись онлайн вдома. Однак пізніше стало відомо, що школи можуть залишитись закритими для відвідування, оскільки Миколаїв досі знаходиться у зоні ураження балістики.

Згідно з моніторинга Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень, а в ліцеї №58 за 2,6 мільйона гривень.

Водночас видання «Українська правда» спільно з фондом savED в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.

Читайте також статтю «НикВести» «Загрози та виклики перед початком навчального року: чи повернуться діти за парти в Миколаєві».