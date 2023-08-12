Російські війська станом на 12 серпня продовжують завдавати удари по Миколаївщині з тимчасово окупованого Кінбурнського півострова, проте кількість снарядів у ворога зменшилася.

Про це проінформувала керівник ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

Вона повідомила, що минулої доби окупаційні війська здійснили понад 50 обстрілів на півдні України

«Обстріли не припиняються. Хоча їх стає менше, і характерна ознака — використання снарядів значно менше. Це і на Миколаївському напрямку, де російські війська б'ють з берега Кінбурнської коси, і з лівого берега Херсонщини», — каже Наталія Гуменюк.

За її словами, ворогу не вистачає озброєння, через те вони намагаються тиснути на мирне населення.

«Ворог використовував приблизно 220 снарядів. Так, раніше за інтенсивності 50 обстрілів на добу було 300-400 снарядів. Тому, російські війська продовжують тиск на українське населення, але відчувають дірки в логістиці, які ми забезпечили до того», — зазначає вона.

Крім того, Наталя Гуменюк додала, що за минулу добу українські військові знищили 15 окупантів, 12 одиниць техніки, у тому числі та зенітно-ракетний комплекс «Стріла».

Нагадаємо, на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів.