Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім не володіє інформацією щодо можливої підготовки для проведення виборів під час воєнного стану.

Про це він сказав в коментарі кореспонденту «НикВести».

Нещодавно спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, Конституція України не забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Він наголосив на потребі ухвалення «важливих рішень» у цьому питанні, «аби держава не була розірвана виборами під час війни, але, з іншого боку, забезпечити потік демократії».

— Такої заборони у Конституції немає. Ця заборона міститься в законі України »Про правовий режим військового стану». І тому конституційної заборони проводити вибори під час військового стану немає, – сказав Руслан Стефанчук в інтерв'ю телеканалу «Рада» в ефірі телемарафону.

Коментуючи заяву спікера Верховної Ради, голова Миколаївської ОВА заявив, що не володіє інформацією щодо можливої підготовки до проведення виборів. Зокрема, він підкреслив, що особисто ні до яких виборів не готується.

— Щодо виборів, то я нічого не знаю. Я просто працюю і ні до чого не готуюсь, – сказав Віталій Кім.

Відповідаючи на питання журналіста, чи може Віталій Кім назвати народних депутатів, які добре відпрацювали свою каденцію та відзначилися роботою на округах. Голова ОВА сказав, що не збирається оцінювати роботу нардепів.

— Я не буду цього робити, тому що кожен депутат працює, як може і оцінку давати їм я не в праві, – прокоментував він.

Як відомом, чергові вибори Верховної Ради згідно з законом мали відбутися цієї осені, а саме, 29 жовтня. Проте парламентарі увосьме продовжили дію військового стану та загальної мобілізації ще на три місяці – до 15 листопада 2023 року. Відповідно до закону України «Про правовий режим військового стану», у цей період не можна проводити будь-які вибори та референдуми.

Нагадаємо, що у травні 2023 року очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, коментуючи майбутні вибори, заявив, що дуже чекає на їх проведення, адже це має статись одразу після перемоги України у війні проти російських окупантів.