Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, коментуючи майбутні вибори, заявив, що дуже чекає на їх проведення, адже це має статись одразу після перемоги України у війні проти російських окупантів.

Відповідну заяву він зробив під час брифінгу, відповідаючи на питання кореспондента «НикВести».

При цьому, голова ОВА сказав, що до місцевих виборів поки не готується і не обговорює це з командою. А на питання щодо того, хто стане кандидатом в мери від «Слуги народу», жартома відповів: «Може, Сєнкевич», після чого додав, що діючий мер – незалежна людина.

«Я не знаю. Я ж жартую. Ми не проговорювали це питання. Що стосується виборів і того, чи відчуваю я відповідальність або готуюсь, то ні, я тут є представником Президента, працюю в інтересах держави. Я найманий працівників. Я виконую роботу у своїй вертикалі і роблю все, незалежно зараз вибори чи не вибори. Але всі завдання, які будуть поставлені, я все виконаю, бо наш регіон показав себе у військовий час дуже і дуже гідно, і я цим пишаюсь», - сказав Віталій Кім.

Віталій Кім підкреслив, що сподівання від майбутніх виборів у нього досить великі, на його думку, після війни люди будуть більш прискіпливі до політиків, яких обиратимуть на місцях, аби влада працювала для регіону.

«Гадаю, що люди інакше дивляться зараз на речі, інші пріорітети та інші цінності. І ми зможемо більш прискіпливо, більш обережно подивитись на всіх кандидатів, щоб просто так не віддавати свій голос, щоб ми могли мати таку владу на місцях, яка буде працювати саме на наш регіон. В мене дуже великі сподівання на ці вибори, які будуть. В томі числі тому, що вони будуть після перемоги», - відповів голова ОВА.

Варто зауважити, що у Миколаївській області партія «Слуга народу» має повноту влади. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім і в.о. голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик є представниками партії президента. Окрім того, головами трьох депутатських комісій в облраді також обрано «слуг». Мова йде про Ірину Шабільянову (комісія з питань охорони здоров’я), Івана Кухту (транспортна комісія) та Віталія Гомерського (комісія з питань бюджету).

При цьому, в ряді міст на Миколаївщині під час виборів в 2020 році головами були обрані представники інших партій, наприклад: Олександр Сєнкевич – мер Миколаєва від «Пропозиції», Олександр Поляков – мер Нової Одеси від «Пропозиції», Максим Лагодієнко – мер Нового Бугу під партії «Наш край», Олег Демченко – мер Первомайська від партії «Опозиційний блок».

Нагадаємо, що в парламенті заявляли про те, що після закінчення війни буде потрібно «невеликий перехідний період» щодо виборів. Йдеться про 4-5 місяців.