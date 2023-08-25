Російська армія почала повертати додому раніше «евакуйованих» жителів населених пунктів, які розташовані безпосередньо на лінії зіткнення. Загарбники хочуть використати людей в якості «живого щита».

Про це повідомляє Центр національного спротиву

Зазначається, що окупанти почали примусово повертати жителів Токмаку й Василівки, Запорізької області, яких раніше депортували у Бердянськ.

За даними ЦНС, гауляйтери оголосили про відкриття шкіл на лінії зіткнення, попри розміщення армії РФ у приміщеннях шкіл.

Відомо, ворог фактично скористався «евакуацією» аби паспортизувати людей. Оскільки, лише за наявністю паспорта держави-агресора люди змогли отримати помешкання та соціальні виплати. Через те, їх примусово повертають у домівки, де ведуться бойові дії.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України росіяни поставили план перед місцевими гауляйтерами щодо вивезення понад 10 тисяч місцевих дітей на «відпочинок» до РФ.