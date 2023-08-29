Данська компанія COWI працює над інженерними рішеннями щодо поводження з твердими побутовими та будівельним сміттям у Миколаєві. Перші напрацювання презентують вже у вересні 2023 року.

Про це в ефірі програми «Діалог» на телеканалі МАРТ повідомив головний архітектор Миколаєва Євген Поляков.

Він пояснив, що роботу спеціалістів COWI розмежували з роботою італійської компанії «One Works», яка займається питанням генерального плану Миколаєва, оскільки данська компанія вже має «напрацьовані кейси з переробки сміття».

— Ми чекаємо на їх візит у вересні, думаю будуть публічні презентації щодо цього напрямку — попередні напрацювання. Тому що зараз ми це питання досліджуємо: для цього збирається великий обсяг статистичних даних, даних щодо наших комунальних підприємств, їх потужностей та їх бюджетної планової діяльності, карти вивозу сміття. Тому що якщо ми кажемо про компанію COWI, то вона розробляє певні інженерні рішення, які закладаються в генеральний план, й водночас вони консультують уряд Данії щодо допомоги, яку потребує місто. Поводження з побутовими відходами — це проблема Миколаєва, яка буде розвʼязуватися, — пояснив Євген Поляков.

Раніше міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв, що над генеральним планом Миколаєва працює італійська агенція One Works та данська агенція «КОВІ ГРУП».

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