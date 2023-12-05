Голова Національних Зборів Вірменії Ален Симонян

Голова Національних Зборів Вірменії Ален Симонян не візьме участі у виїзному засіданні Ради Парламентської Асамблеї ОДКБ, яке відбудеться у Москві 19 грудня.

Про це повідомила прессекретарка голови вірменського парламенту, передає «Новости-Армения».

— У засіданні не візьме участь також делегація НС РА. Про своє рішення не їхати до Москви Ален Симонян повідомив голову Держдуми РФ В’ячеслава Володіна офіційним листом, — зазначила прессекретарка.

Раніше вірменський прем’єр Нікол Пашинян не був присутнім на саміті ОДКБ у Мінську 23 листопада. Офіційні особи Вірменії також не брали участь у засіданнях, що передували сесії Ради ОДКБ, за участю міністрів закордонних справ та оборони та секретарів Ради безпеки країн ОДКБ.

У жовтні Нікол Пашинян в інтерв’ю The Wall Street Journal заявляв, що агресивні дії Азербайджану та бездіяльність ОДКБ привели Вірменію до рішення диверсифікувати відносини у сфері безпеки. Водночас у Єревані заявляють, що наразі питання виходу країни з ОДКБ не обговорюється.

Також на початку року Міноборони Вірменії повідомило Організацію договору про колективну безпеку, що Єреван не вважає за доцільне проводити у країні військові навчання ОДКБ.