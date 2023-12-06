Дніпровська міська рада відправила на фронт ще 40 дронів з тепловізорами та кілька десятків комплектів рацій. Сума допомоги — понад 12 мільйонів гривень.

Про це повідомлили в пресслужбі міськради.

Мер Дніпра Борис Філатов пообіцяв, що місто і далі продовжить забезпечувати оборонців необхідним.

— Продовжуємо працювати, продовжуємо допомагати. І щотижня звітуватимемо перед територіальною громадою, скільки ми витратили коштів платників податків на наші Збройні сили України, — сказав він.

У листопаді Дніпровська міськрада передала на фронт чергову партію безпілотників. Цього разу військовим передали понад 60 дронів з тепловізорами на 17 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Бузька сільська рада Вознесенського району хоче придбати 2 професійних квадрокоптери з тепловізором DJI Mavic 3T.

Варто зазначити, що Бузька сільська рада до 31 грудня чекає поставку ще 25 квадрокоптерів DJI Mavic 3T Enterprise, на які витратила 6,6 мільйонів гривень.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення з бюджету Миколаєва спрямували 597 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та передали техніки ще на 80 мільйонів.

Також повідомлялося, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» мало намір придбати 511 саджанців дерев та 16,4 тисячі кущів за 7,7 мільйонів гривень. Однак мер Олександр Сєнкевич запропонував спрямувати ці гроші на закупівлю пікапів для військових.

Нагадаємо, в суботу, 4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України. Мітингувальники вимагали направити гроші з бюджету на допомогу ЗСУ.

Пізніше перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков провів зустріч з учасниками акції «Гроші на ЗСУ», які вимагають від міської влади спрямовувати більше коштів на потреби армії. Він наголосив, що Миколаїв систематично допомагає ЗСУ і є одним з міст України, яке надає найбільшу фінансову підтримку армії.