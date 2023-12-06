Правляча партія Угорщини «Фідес» на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном у середу внесла до парламенту резолюцію із закликом не підтримувати початок переговорів про вступ України в ЄС.

Як передає Укрінформ про це повідомляє Reuters.

«Початок переговорів про членство з Україною має базуватися на консенсусі між державами-членами Європейського Союзу... Умов для цього сьогодні немає», — йдеться у тексті резолюції.

Там також зазначено, що лідери ЄС повинні спочатку провести ретельну оцінку впливу можливого членства України у блоці на політику згуртованості та сільськогосподарську політику всередині ЄС, від яких бідніші країни-члени, включаючи Угорщину, є одними із основних бенефіціарів.

Раніше прем’єр Угорщини Віктор Орбан у листі до президента Європейської Ради Шарля Мішеля закликав не виносити на порядок денний саміту Євросоюзу рішення стосовно макрофінансової допомоги Україні та переговорів про її вступ до ЄС.

Пізніше офіційний представник ЄС повідомив, що Мішель скоротить свою поїздку до Китаю, оскільки прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати саміт лідерів ЄС наприкінці року.

14 грудня Європейська рада має розглянути питання про початок переговорів про вступ України до ЄС.

Раніше Європейська комісія схвалила виділення 900 мільйонів євро авансових платежів з досі замороженого фонду відновлення Угорщини на тлі спроб ЄС подолати вето Будапешта на допомогу Україні та наближення Києва до Євросоюзу.