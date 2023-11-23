Європейська комісія схвалила виділення 900 мільйонів євро авансових платежів з досі замороженого фонду відновлення Угорщини на тлі спроб ЄС подолати вето Будапешта на допомогу Україні та наближення Києва до Євросоюзу.

Як пише «Європейська правда», про це повідомляє Єврокомісія.

Це перше офіційне зелене світло для угорського уряду на отримання заблокованих коштів ЄС фактично з грудня минулого року, яке відкриває шлях для отримання авансу в розмірі 900 мільйонів євро.

Тепер Єврорада матиме чотири тижні, щоб схвалити оцінку Єврокомісії та дозволити Угорщині отримати ці кошти.

Єврокомісія позитивно оцінила оновлений план відновлення та стійкості Угорщини, який включає розділ про REPowerEU. Тепер план оцінюється в 10,4 мільярда євро (6,5 мільярда євро у вигляді грантів і 3,9 мільярда євро у вигляді кредитів).

Це рішення не означає, що угорський уряд одразу отримає гроші, адже жодна виплата коштів не може бути здійснена доти, доки Угорщина не виконає умови на належному рівні, які охоплюють судову реформу, боротьбу з корупцією та посилення систем аудиту і контролю.

Рішення Єврокомісії схвалити виділення частини коштів було ухвалене на тлі тривалої суперечки щодо відступу Угорщини від демократичних стандартів. Минулого року ЄС призупинив фінансування для Будапешта на суму понад 30 мільярдів доларів через проблеми з верховенством права і корупцією. Віктору Орбану необхідні ці кошти після тривалої рецесії і бюджетної кризи.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокує і надалі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує військову допомогу Україні.